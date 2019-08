Liderul USR, Dan Barna, ii solicita demisia premierului Dancila, sustinand totodata ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, "trebuie sa plateasca pentru aceasta guvernare".



"Ii cer doamnei Dancila sa-si dea demisia pentru ca astazi si-a pierdut majoritatea parlamentara. Daca doamna Dancila va veni in Parlament pentru un nou vot de incredere, cu siguranta USR va vota impotriva asa cum am facut-o in cazul tuturor guvernelor pe care PSD le-a propus dupa 2016.

Le cer tuturor partidelor parlamentare sa accepte un acord politic care sa permita organizarea de alegeri anticipate cat mai repede cu putinta. De trei ani, majoritatea PSD-ALDE isi bate joc de votul dat de romani in 2016. Am avut trei prim-ministri in trei ani si am ajuns la 74 de ministri. La Educatie, un domeniu cheie pentru dezvoltarea Romaniei, am avut 7 ministri in mai putin de trei ani. In continuare nu avem nicio autostrada care sa uneasca regiunile istorice si niciun singur spital regional. Guvernarea PSD-ALDE a esuat.

Chiar daca iese astazi de la guvernare, domnul Tariceanu trebuie sa plateasca pentru aceasta guvernare. A stat la masa cu Dragnea si acum incearca sa scape de nota de plata. Nu este prima data cand face asta. De-a lungul carierei sale, domnul Tariceanu i-a tradat rand pe rand pe cei care i-au fost tovarasi de drum. A tradat PNL-ul in anii 90, l-a tradat mai apoi pe Basescu dupa ce acesta il numise prim-ministru, a tradat din nou PNL-ul dupa ce partidul nu l-a mai sustinut in functia de presedinte. Acesta este Tariceanu, un om politic ce reprezinta atat de bine felul in care s-a facut politica in Romania in ultimii 30 de ani. Ceea ce se intampla astazi este inca un motiv pentru care Romania are mare nevoie de oameni noi in politica", a scris Barna pe Facebook.