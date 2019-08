Delegatia Permanenta a ALDE a votat luni, in sedinta, iesirea partidului de la guvernare si sustinerea candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie, a anuntat liderul formatiunii, Calin Popescu-Tariceanu.



Totodata, el a informat ca va demisiona de la conducerea Senatului.

"Azi dimineata am avut o intalnire cu doamna premier, Viorica Dancila, in calitatea dansei de presedinte al PSD, (...) pentru a discuta in legatura cu salvarea situatiei - ramanerea sau parasirea coalitiei de guvernare. Si am asteptat de la doamna prim-ministru sa spuna daca are in vedere un plan articulat pentru relansarea guvernarii care sa presupuna mai multe componente - un nou program de guvernare, o echipa guvernamentala restructurata, numarul secretarilor de stat redus la jumatate cu cabinetele diminuate in mod corespunzator, o proiectie pentru rectificarea bugetara din luna noiembrie (...), perceptia publica legata de slaba competenta a Guvernului si a administratiei. La toate aceste intrebari la care asteptam un raspuns favorabil, astfel incat guvernarea sa poata continua (...), din pacate n-am avut niciun fel de contrapropunere. (...) Colegii au luat hotararea de a se renunta la continuarea guvernarii alaturi de PSD", a afirmat Tariceanu, dupa sedinta conducerii ALDE.

El a precizat ca nu este "o decizie usoara", insa, in opinia sa, "guvernarea nu poate sa ramana in reperele defensive in care a functionat pana acum", scrie Agerpres.

Tariceanu: Nu putem sa cautionam in continuare masuri cu care nu suntem de acord

"Noi nu putem sa cautionam in continuare masuri care nu au o baza corecta, cum a fost Ordonanta 114, unde am avertizat asupra efectelor negative si au fost adaugate o serie de prevederi care nu fusesera convenite impreuna. Nu putem sa mergem mai departe cu constructii bugetare, care constatam, dupa jumatate de an de exercitiu bugetar, ca nu pot sa se deruleze asa cum ne-am imaginat, pentru ca imaginatia e libera, dar realitatea este constrangatoare. Nu putem sa cautionam in continuare masuri cu care nu suntem de acord", a adaugat Tariceanu.

Presedintele ALDE a declarat ca "atat la nivel local, cat si la nivel central coalitia a functionat slab, defectuos".

"Am incercat vreme indelungata sa creditam aceasta guvernare pentru ca am considerat ca este nevoie de o anumita stabilitate politica si nu am obiceiul sa fac Opozitie in cadrul Guvernului. De aceea, cred ca este mai corect astazi sa ne despartim civilizat si sa uram PSD si doamnei prim-ministru misiune cat mai usoara in continuare, dar noi vom trece in Opozitie cu tot ceea ce presupune acest lucru", a spus el.

Pro Romania il sustine pe Mircea Diaconu la prezidentiale

Tariceanu a explicat ca le-a propus colegilor sai sustinerea unui candidat independent la Presedintia Romaniei - Mircea Diaconu, ALDE urmand sa-i acorde sprijin logistic si sa constituie o alianta electorala cu PRO Romania.

"Opinia publica asteapta un presedinte care sa fie al tuturor romanilor si nu cel sprijinit de un partid politic care il stampileaza ca fiind candidatul partidului, care ii da sustinerea conditionat, fata de care candidatul are anumite obligatii si care o data ajuns la Cotroceni nu isi poate renega trecutul politic si aduce cu el simpatiile si antipatiile politice ale partidului din care face parte. Cred ca este nevoie de un candidat independent care sa se adreseze tuturor romanilor. (...) Am discutat acest lucru si cu PRO Romania, cu presedintele partidului, Victor Ponta, care si el s-a declarat de acord sa dea aceasta sustinere pentru Mircea Diaconu. In acest scop, astazi, colegii si-au dat acordul pentru constituirea unei aliante electorale din care sa faca parte ALDE si PRO Romania pentru sustinerea candidaturii lui Mircea Diaconu", a sustinut Tariceanu.