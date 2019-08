Presedintele Capitalei, Gabriela Firea, susine ca asa cum "la guvernare se ajunge democratic", se pleaca tot democratic.



"Cu siguranta, la guvernare se ajunge democratic si tot democratic se pleaca de la guvernare. Democratic, am castigat alegerile si, impreuna cu ALDE, am format un Guvern, tot pe cale democratica trebuie sa se intample si plecarea de la guvernare", a spus Firea, citata de bursa.ro.

Chestionata daca PSD "a ratat" momentul pentru a pleca de la guvernare, raspunsul sau a fost: "In ce sens, au fost alegeri parlamentare si nu am stiut noi? Nu au fost alegeri parlamentare, prin urmare nu inteleg de ce trebuia sa se ia o decizie fortata pentru abandonarea guvernarii".

"Deocamdata cei care au parasit guvernarea trebuie sa aiba anumite atitudini in Parlament, nu cei care au ramas la guvernare. Calculele se fac in momentul in care sunt actiuni politice", a adaugat ea.