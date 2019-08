Partidul National Liberal va depune o motiune de cenzura, a anuntat, luni, liderul formatiunii, Ludovic Orban, la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL.



"PNL a luat astazi in dezbatere situatia politica si a luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura, cu atat mai mult cu cat este din ce in ce mai probabila destramarea coalitiei de guvernare si retragerea unui partid din coalitia de guvernare. Practic, am decis sa demaram imediat, dupa decizii, procedurile privitoare la motiunea de cenzura si am mandatat liderii grupurilor parlamentare (PNL - n.r.) sa demareze consultari cu liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul Romaniei. Evident, mai putin grupurile parlamentare ale PSD. Obiectivul fundamental al PNL, afirmat in repetate randuri, este acela de a pune capat cat mai repede posibil acestei guvernari toxice, care face un rau imens Romaniei", a precizat Orban, potrivit site-ului Agerpres.

El a sustinut ca Partidul National Liberal este pregatit in orice moment sa isi asume raspunderea guvernarii.

"Oricand vom avea capacitatea de a obtine o majoritate parlamentara care sa voteze demiterea acestui Guvern, PNL va face acest lucru si demaram, practic, negocierile pentru motiunea de cenzura. In ceea ce ne priveste, in cazul unui succes al motiunii de cenzura, obiectivul nostru este unul democratic, legitim si anume acela de a da din nou puterea cetatenilor romani sa aleaga un Parlament legitim, prin intermediul alegerilor anticipate. PNL este pregatit in orice moment sa isi asume raspunderea guvernarii. Ne dorim in schimb ca acest lucru sa se petreaca dupa ce puterea va fi conferita din nou cetatenilor romani, care sa aiba capacitatea de a alege un Parlament legitim, conform vointei actuale existente in societatea romaneasca si care sa confere o majoritate guvernamentala legitima, care sa poata sa realizeze proiectul de ridicare a Romaniei pe care il au presedintele Romaniei si PNL", a spus Orban.