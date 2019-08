Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca "politicienii din Romania nu reusesc sa se schimbe, desi lumea s-a intors impotriva lor".







"USL2, USL3 SAU REFORMA?

La noi - politicienii sunt specializati in blaturi si intelegeri de culise. Nu au principii, nu au moralitate. Si nu reusesc sa se schimbe, desi lumea s-a intors impotriva lor.

Rares Bogdan si Victor Ponta au postat doua mesaje in care anunta mandri de ei ca au gasit o schema. Rares spune ca in curand va fi o schimbare, din toamna, si ca PNL e “pregatit”. Ponta ii da un ultimatum foarte dur lui Tariceanu: sa iasa de la guvernare, sa nu mai fie seful senatului, sa nu mai fie candidat si sa il sustina pe Diaconu. De ce ar zice asa ceva Ponta si Rares? Pentru ca amandoi de fapt propun un alt fel de USL. Si se simt pe cai mari, au cheile, de-asta isi permit sa il forteze atat de tare pe Tariceanu.

Care sunt cele 2 scheme de fapt?



USL2: se face o alianta ProRo/ALDE, guvernul cade pentru ca nu mai are majoritate, urmatorul guvern (din toamna) va fi PNL/ProRo/ALDE. Rares e fericit - ca poate ajunge prim ministru acum. Ponta e fericit - asa mai rupe inca cateva zeci de parlamentari de la PSD pentru ProRo. Cum USR nu va intra in USL-isme, ei spera ca pot ataca USR cu aceeasi placa (nu vor sa isi asume guvernarea) si sa nu piarda prea mult ca voturi (zicand ca nu au facut blat cu PSD, au facut cu Ponta si Alde - de parca ar fi vreo mare diferenta). Si sa isi construiasca o colaborare buna asa, care exclude USR de la guvernare si dupa alegerile din 2020



USL3: PSD isi pierde majortitatea in Parlament dar Vasilica ramane la butoane, cu ajutorul direct al Presedintelui (care o ajuta - inclusiv prin acceptarea ministrilor pro-penali propusi de ea - ca altfel ea si-ar pierde sustinerea in partid plus prin neutralizarea unei motiuni de cenzura). Asa poate poate poate intra totusi Vasilica in turul 2 si Klaus e asigurat de victorie. Cu un cost urias pentru tara.

Eu ii rog frumos pe cei de la PNL. Schemele de tipul asta v-au afectat enorm, oamenii de asta nu prea au incredere in voi. Daca mai faceti una - lumea va intelege exact blatul si va vota si mai masiv cu USR/PLUS. Mergeti pe principii clare - nu mai faceti scheme, nu cu borfasii. Si bucurati-va ca veti lucra in urmatorul guvern cu USR/PLUS - ca sa schimbam in bine o data pentru totdeauna tara asta.

Concret - trebuie sa incercam sa facem alegeri cat mai repede. Daca PSD isi pierde majoritatea:



Presedintele ia act de asta si declanseaza procedurile (alegerile pot fi doar dupa cele prezidentiale). Guvernul ramane cateva luni ca sa le pregateasca, intr-un fel de interimat limitat



Parlamentul (daca exista o alta majoritate si Ponta chiar vrea sa faca ceva bun si sa creasca) - trece cateva legi cheie (2 tururi de scrutin, eliminarea sectiei speciale, repararea legilor justitiei)



PNL sa accepte si sa inteleaga ca e mai bine daca turul 2 este Iohannis vs. Barna. Asta inseamna ca PNL/USR/PLUS pot lua peste 66% din voturi la urmatoarele alegeri si nu doar sa guverneze, dar sa si schimbe constitutia

Deci vom vedea ce se intampla. USL sau reforma? Din pacate toate indiciile arata spre un nou USL. Sper sa nu am dreptate insa. Totul depinde de aripa reformista din PNL - daca se poate impune sau nu. Si de Iohannis", a scris Caramitru pe Facebook.