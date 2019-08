Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, admite ca nu nu ar trebui sa fie salarii mai mari la stat decat in sectorul privat.



"Am spus-o de mult timp, undeva la 20 si ceva la suta, cel putin, (...) daca pleaca maine, nu e niciun fel de problema in adminstratie (...)

Dupa aceasta declaratie, vor incepe, din nou, multi sa fie nemultumiti. Dar este realitatea, nu trebuie sa o ascundem.

Salariile, intr-adevar, e o situatie neplacuta si trebuie intoarsa, inversata. Nu poti sa ai, intr-adevar, la stat salarii mai mari decat in sectorul privat.

Statul oricum iti ofera un statut aparte, anumite facilitati, avantaje, o zona in care nimeni nu te controleaza sau nu te evalueaza dupa cum te evalueaza un patron in sectorul privat.

Adica sunt acele valori foarte, asa, puerile. Dai acolo niste aprecieri pe care nu le poti cuantifica in mod foarte clar si daca vreti, toata lumea in administratie suntem niste super-eroi. Dar lucrurile in spate se intampla exact invers", a spus Teodorovici, citat de realitatea.net.