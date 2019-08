Liviu Plesoianu lanseaza un atac la adresa lui Mircea Diaconu, care ar putea fi sustinut la prezidentiale de Pro Romania.



"Daca sforarii au impresia ca ma pot convinge sa renunt scotand chiar si un as din maneca in ultima clipa, atunci inseamna ca NU ma cunosc deloc. Daca domnul Mircea Diaconu e sustinut de Ponta si i se pare ok, atunci ii urez mult succes, dar ii transmit si ca vedem lucrurile, inclusiv din perspectiva morala, complet diferit...

Mult succes candidatilor scosi din joben si care se lasa scosi din joben de catre magicienii invartelilor politice! Eu tocmai m-am intalnit cu o parte dintre oamenii LIBERI si inimosi care strang semnaturi pentru unul de-al lor, care REFUZA orice fel de intelegeri de culise.

Fie sa FIM, oameni LIBERI! Aveti tot respectul meu!", a scris Plesoianu pe Facebook.