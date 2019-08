Dana Girbovan a anuntat ca si-a dat demisia din magistratura.



"Azi, 26 august 2019, la ora 9.00, am inregistrat la Sectia pentru judecatori a CSM solicitarea de a se lua act de demisia mea din magistratura.

In toata activitatea de judecator am spus ceea ce am crezut si am crezut in ceea ce spun, chiar daca nu era pe placul unei majoritati de moment. Odata ce am acceptat de principiu propunerea de a conduce Ministerul Justitiei, mi se pare firesc sa imi dau demisia din magistratura, pentru ca procedura efectiva de numire sa poata fi initiata", a scris Dana Girbovan pe Facebook.

Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat vineri ca, potrivit deciziei Comitetului Executiv National, Ana Birchall va fi remaniata de la Ministerul Justitiei, portofoliul urmand sa fie preluat de presedintele UNJR, Dana Girbovan.

Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, a anuntat ulterior ca, in cazul in care numirea sa va fi acceptata de seful statului Klaus Iohannis, va fi deschisa sa colaboreze cu toti factorii decizionali, pentru o justitie independenta si eficienta. Ea a precizat ca nu doreste ca MJ "sa devina subiect de dispute politice si electorale intre palate, ci discutiile publice sa fie pe gasirea de solutii pentru problemele din Justitie", potrivi Agerpres.