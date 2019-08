Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat ca luni va avea loc o sedinta a coalitiei de guvernare in care partenerii de ALDE vor putea spune daca ies sau nu din coalitie.

"Nu m-am intalnit azi (vineri – n.r.) cu domnul Calin Popescu-Tariceanu. Vom avea o sedinta de coalitie luni", a precizat Dancila, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD.

Ea a spus ca nu are "un scenariu" in privinta inlocuirii ministrilor ALDE daca formatiunea va decide sa iasa de la guvernare.

"Nu am facut acest scenariu. Vedem cum evolueaza lucrurile. Avem o discutie cu ALDE luni. Sunt convinsa ca din punct de vedere al corectitudinii, partenerii de la ALDE ne vor spune daca ies sau nu din coalitie si pe urma, impreuna, in CExN al PSD vom lua deciziile", a aratat Dancila.

Intrebata daca va face vreo concesie celor de la ALDE in privinta restructurarii guvernamentale, Viorica Dancila a spus: "Nu cred ca este vorba de o concesie. Nu cred ca trebuie sa abordam astfel lucrurile - ca ne facem concesii unii la altii. Vom lua impreuna masurile care sunt cele mai bune pentru Guvern si pentru coalitie".

Referindu-se la o eventuala reducere a numarului de secretari de stat, premierul Dancila a explicat ca pentru acest lucru nu este necesara o modificare legislativa.

"Putem face acest lucru si fara o reglementare legislativa. Vom discuta luni si vom vedea punctele pe care le vom avea impreuna in program. (...) Nu stiu ce are de gand sa faca ALDE. Stiu doar atat: suntem intr-o coalitie. Discutam despre problemele din coalitie, iar in coalitie se afla doar PSD si ALDE", a adaugat Dancila, potrivit Agerpres.