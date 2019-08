Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca desemnarea de catre PSD a Danei Girbovan in Guvern reprezinta "un semnal extrem de ingrijorator ca PSD va relua eforturile de a-si subordona Justitia".





"Ii cer presedintelui Iohannis sa nu accepte aceasta numire si sa foloseasca toate parghiile pe care functia prezidentiala i le ofera pentru a se asigura ca PSD nu va reusi sa-si subordoneze Justitia", scrie Barna pe Facebook.

Liderul USR afirma ca, in sedinta de vineri, PSD si-a desemnat "ministrii cu numerele 72, 73 si 74", precizand ca social-democratii au ajuns la 74 de ministri in trei ani.

"Au ajuns la 74 de ministri de trei ani. Dintre cei trei, doamna Girbovan, propunerea pentru Justitie, iese in evidenta. A fost unul dintre cei mai vocali sustinatori ai 'reformei' initiate de Dragnea si Iordache in Justitie, in favoarea penalilor din politica", sustine Dan Barna.