Aceasta a fost intrebata pe cine sustine in functia de ministru al Educatiei, iar raspunsul a fost: "O sa va spun dupa ce o sa am votul CEx-ului. Un om care sa cunoasca sistemul".

Liderul PSD are in vedere 3 propuneri pentru postul de ministru al Educatiei, din care se va alege unul, in sedinta CEx.

Organizatia Bucuresti, din care provenea Ecaterina Andronescu, fostul ministru al Educatiei, sustine doua propuneri: pe Ioana Neacsu, inspector general, in cadrul Inspectoratului Scolar al Municipilui Bucuresti, si pe Florian Lixandru, secretarul de stat al Ministerului Educatiei.

Radu Szekely, fost consilier al ministrului Ecaterina Andronescu, este luat si el in calcul pentru acest post. El este fondator al Scolii Finlandeze din Sibiu si expert in educatie la Comisia Europeana.