Andrei Caramitru, membru USR, este de parere ca in ceea ce ii priveste pe bugetari nu putem generaliza, insa "nebunia si dezmatul" porneste din primarii.



"Daca vorbim de bugetari. Nebunia si dezmatul absolut sunt in primarii. Pentru ca PSD le-a dat liber sa plateasca cat vor ei.

Vreti cateva cifre sa va speriati (si asta e inainte de vouchere, prime, bonusuri etc)? Primaria Cluj - minunatul Boc:



primar: 23:400 RON



nivelul 2 din primarie : 12-16:600 RON (un “sef de birou” face 12:000)



nivelul 3 - politisti locali, referenti, soferi, cei care invartesc dosarele cu sina: 4000-9000 RON.



Atentie: cred ca Boc isi merita pe deplin salariul. Am o problema cu nivelul 2 si in special nivelul 3. Si cu ideea de lipsa de control totala.

Asa e peste tot, cateodata cifrele sunt si mai mari. Inclusiv in sate fara drum asfaltat", a scris Caramitru pe Facebook.

Intr-o alta postare, el a reactionat dupa afirmatiile senatorului liberal Florin Citu, care sustine ca "bugetarii sunt privilegiatii societatii", avand salarii nete duble fata de cele din privat.

"E mare scandal ca Florin Citu a zis ceva despre bugetari. Ludovic Orban s-a distantat rapid.

Florin a gresit. Pentru ca a vorbit - la gramada - despre toti bugetarii. Exista aceasta tendinta in toata opozitia. Multi spun ca toti bugetarii sunt vinovati.

Nu putem generaliza. Un bugetar e si un profesor prost platit la sat, si un politist de circulatie care isi face treaba, si un doctor, si un sofer pe SMURD, si un pompier, si un procuror de la DNA. Dar si zeci de mii de politruci, de amante, de rude, de “consilieri”, de spagari, de soferi ai sefilor. De oameni care lucreaza prin agentii care nu au sens si sunt platiti mai mult decat presedintele Americii. De frustrati care cer dosar cu sina si isi bat joc de oameni. Nu putem generaliza.

E nevoie sa reducem - substantial - costurile statului? Da. Clar. Insa nu aiurea, nu cum a facut Boc cand a taiat la toata lumea la fel fara sa gandeasca sau sa optimizeze ceva.

Trebuie taiati - masiv - directorasii, Politrucii, amantele, agentiile fara sens, cei care nu au un rol direct in a lucra cu populatia. Si taiate beneficiile (de care vorbea si Florin) in primul rand la cei cu salarii mari de tot. Cum sa dai voucher de vacanta si prima de hrana unuia care castiga 2000 de EUR pe luna deja? E absurd.

Am invatat asta din restructurarile pe care le-am facut in Romania in zeci de firme. Costurile cu personalul erau cam asa: 50% veneau de la sefi si birocrati (care erau doar 10% din angajati); 50% de la cei care faceau efectiv munca. Este absurd sa tai de la cei platiti putin si care isi fac treaba.

E nevoie de inteligenta si de o operatie chirurgicala, care scoate cancerul dar nu taie din organele sanatoase.

Haideti sa fim rationali si destepti!", a mai aratat el.