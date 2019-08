Consilierul onorific al premierului Dancila, Ilan Laufer, analizeaza intr-o postare pe Facebook actul semnat de seful statului roman si omologul sau american.



"Ce nu prevede declaratia comuna adoptata de Iohannis si Trump?

Primirea Presedintelui Romaniei la Casa Alba reprezinta fara doar si poate un moment important pentru parteneriatul strategic dintre Romania si SUA. Romania a demonstrat in ultimii 20 de ani ca este un partener de maxima importanta si incredere pentru Statele Unite ale Americii, iar Presedintele Statelor Unite apreciaza foarte mult relatia cu Romania, mai ales ca tara noastra a fost prima care a alocat 2% din PIB pentru aparare , asa cum ceruse Donald Trump. Cu ocazia vizitei Presedintelui Iohannis in SUA, Presedintele Trump cere Romaniei sa ia o pozitie ferma in ceea ce priveste “razboiul economic “ in care SUA si China sunt implicate in acest moment. In urma acestor cerinte din partea SUA, se semneaza acest momorandum ce face referire la tehnologia 5G. Acest memorandum asumat de Romania devine de maxima importanta pentru SUA din punct de vedere economic si al securitatii cibernetice in regiune si in lupta economica cu China.

Citeste si: Iohannis: Am adoptat impreuna cu presedintele Trump o declaratie comuna importanta pentru progresul Parteneriatului strategic

Am remarcat ca Presedintele Trump este foarte interesat de potentialul Romaniei din punct de vedere energetic, atat de centrala nucleara de la Cernavoda, cat si de legea offshore si de Marea Neagra . In timp ce Donald Trump promoveaza cu “nume si prenume” companiile americane , dupa cum este si normal in SUA....Presedintele american nu stie ca in Romania legea nu permite sa rostim “nume si prenume”. Domnule Presedinte, aceasta este legislatia pe care trebuie sa o schimbam daca vrem mai multe investitii americane in Romania. Companiile americane lucreaza cu lobbyisti si o legislatie simplificata. In Romania asa ceva se traduce in “trafic de influenta” ,ceea ce tine foarte multe investii americane departe de Romania.

Laufer: Romania, un partener important pentru SUA

Eu inteleg ca Romania este un partener important pentru SUA, iar intr-un parteneriat ,ambele parti au de castigat. Am inteles ca SUA se bucura de foarte multa sustinere din partea Romaniei si este foarte bine, dar ca sa primim si noi ceva in schimb trebuie sa cerem si sa argumentam.

Asistam la inca o ocazie ratata de catre Romania?

O ocazie foarte mare sa “cerem si sa primim” ceva concret in schimbul sustinerii pe care Romania o ofera in acest moment Statelor Unite pe atatea fronturi diferite.

Declaratia comuna adoptata de Iohannis si Trump nu face referire clara la urmatoarele doua puncte foarte importante pentru toti romanii:

1. Ridicarea vizelor pentru cetatenii romani prin aceptarea Romaniei in “Visa Waiver Program”

Dupa declaratia Domnului Presedinte Iohannis consider ca nu a existat o discutie cu argumente in aceasta directie. Presedintele Iohannis trebuie sa il roage pe Presedintele Trump sa creeze un grup de lucru in Congresul american pentru a sustine o derogare in cazul Romaniei pentru Viza Waiver program. Suntem foarte aproape de cifrele necesare calificarii, iar toate argumentele in favoarea Romaniei pot aduce o asemenea derogare in Congresul american. Pana cand nu se va crea acest grup de lucru, tot ce auziti sunt povesti.

2. Aderarea Romaniei la OCDE

De Statele Unite ale Americii depinde in mare parte aderarea Romaniei la OCDE, aderare ce va contribui semnificativ la cresterea economica a Romaniei si la atragerea de noi investii straine catre tara. Domnul Presedinte Trump este preocupat de continuarea cresterii economice a Romaniei si prin urmare ar trebui sa sustina aderarea Romaniei la OCDE.

Este important sa se bucure toti romanii de parteneriatul nostru strategic cu SUA, indiferent daca acest lucru inseama securitate, libera circulatie sau relatii bilaterale economice si culturale", a scris Laufer pe Facebook.