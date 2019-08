"Draga Florin,

Sunt de acord cu tine sa mai taiem de la bugetari. Dar moralmente e obligatoriu sa incepem cu noi, ca sa fie un demers credibil si sa functioneze. De la faptul ca majoritatea zdrobitoare a parlamentarilor nu lucreaza mai mult de trei zile pe saptamana, pretextand ca in restul timpului sunt "in teritoriu". Sa fim seriosi. Primii care stiu ca nu fac nimic in teritoriu sunt chiar electorii. Apoi tot felul de calatorii in strainatate, fara alta finalitate decat placerea plimbarii, deconturi aberante.

Ar trebui, zic, sa incepem cu o lista de cheltuieli inutile ale bugetarilor parlamentari si abia apoi sa ne apucam de ceilalti bugetari, cu metoda, cu argumente, pe categorii. Ce spui??", a scris Adriana Saftoiu pe Facebook.