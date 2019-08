Liderul PNL, Ludovic Orban, sustine ca niciun functionar care isi face treaba "nu este in pericol".



"In ceea ce priveste atitudinea fata de sectorul public, vreau sa fac o diferenta foarte clara. PNL respecta activitatea oricarui profesor, medic, politist, judecator, functionar public care isi face meseria, care e competent, care serveste interesul public si care actioneaza in conformitate cu misiunea si cu prevederile legale ale institutiei in care isi desfasoara activitatea (...). Niciun functionar care isi face treaba nu este in pericol. Politicile publice orice partid le implementeaza prin intermediul functionarilor publici. Ceea ce ne dorim este ca angajatii din mediul privat sa beneficieze cu adevarat de recunoastere, de un tratament firesc si sa nu existe o discriminare pozitiva pe care sa o faci pentru angajatii din sectorul public numai din ratiuni de natura electorala, asa cum a facut PSD-ul si intotdeauna sa stii sa mentii echilibrele.

Avem proiect de lege in care sa stabilim un regim de deductibilitati, astfel incat si angajatii din mediul privat sa poata sa beneficieze de aceste vouchere de vacanta de care beneficiaza cei din sectorul public. Noi nu avem nimic impotriva voucherelor de vacanta", a spus Orban, citat de stiripesurse.ro.