Presedintele Klaus Iohannis a reactionat in urma declaratiilor prim-ministrului Viorica Dancila potrivit carora seful statului ar fi trebuit sa se consulte cu Guvernul si Parlamentul in ceea ce priveste politica externa.



"Simpatica doamna premier. Trebuie sa mai studieze un pic arhitectura statului", a declarat Iohannis, citat de stirileprotv.ro.

Reactia a survenit dupa declaratiile premierului Dancila: "Am fost adepta consensului, am crezut si cred ca trebuie sa existe o cooperare pe proiecte importante pentru tara. Aceasta discutie domnul presedinte trebuia sa o aiba si cu Guvernul si cu Parlamentul. E imporant cu ce vii din aceasta vizita, cu ce rezultate. Daca merge doar sa faca fotografie nu e in beneficiul Romaniei.

Eu cred ca la intoarcere ca domnul presedinte sa vina in fata romanilor si sa spuna am obtinut pentru Romania asta, asta si asta", a spus Dancila, potrivit aktual24.ro.