Senatorul liberal Florin Citu sustine ca "in medie, salariile nete ale bugetarilor sunt duble fata de cele din sectorul privat".



"Vine momentul adevarului!

In medie salariile nete ale bugetarilor sunt duble fata de cele din sectorul privat. DUBLE!

Dar comparatia nu este corecta. Nu surprinde toate informatiile.

Bugetarii primesc tichete de vacanta, tot felul de sporuri, zile libere si cel mai important siguranta ca indiferent de cat prost isi fac meseria nu pot sa concediati. Tot ce primesc in plus bugetarii este sustinut de taxe platite de privati.

Este clar ca bugetarii sunt privilegiatii societatii. Fara niciun dubiu. Trebuie sa avem curajul sa recunoastem TOTI acest lucru. Restul romanilor, din tara si din strainatate, muncesc pentru ca bugetarii sa traiasca bine, chiar daca majoritatea sunt praf la locul de munca. (Exista o parte dintre bugetarii care merita fiecare leu pe care il primesc. Ei sunt singurii care raman in guvernarea liberala.)

O DISCRIMINARE nenorocita care trebuie sa dispara din societate. AJUNGE!!!

Sunt doua solutii pentru a elimina acesta discriminare promovata si sustinuta de guvernele socialiste.

Daca bugetarii vor sa-si pastreze aceste beneficii atunci trebuie sa accepte sa plateasca taxe mai mari pe venit decat cei din sectorul privat.

Nu este o solutie optima. Taxele distorsioneaza comportamentul si am avea alte probleme neprevazute. Ar functiona doar in cazul pensiilor speciale si al veniturilor din prezenta in diferite consilii de administratie- adica taxarea sinecurilor.

Ramane aceasta solutie. Bugetarii trebuie sa accepte sa munceasca fara vouchere, tichete de vacanta, tot felul de sporuri, pensii speciale si mai ales trebuie sa accepte sa fie concediati atunci cand nu-si fac treaba.

Citu: A lucra in sectorul public nu trebuie sa mai arate ca un premiu

Ca si cum cel care ajunge acolo a castigat la loterie si este aranjat pe viata.

Este inadmisibil sa dai spaga sa lucrezi in sectorul public cand economia privat importa forta de munca din exterior!

Acest sistem bolnav si falimentar implementat de PSD+ALDE DISPARE cu venirea liberalilor la guvernarea Romaniei!

CNSP inca nu a publicat estimarile de vara desi avem o rectificare bugetara. Trebuiau publicate in iulie. Sigur si-au incasat salariile. Le-au incasat si atunci cand NU au facut studiu de impact pentru legea salarizarii, legea pensiilor, OUG 114 etc.

Curtea de Conturi nu a investigat exectutia bugetara de anul trecut, nici pe cea de acum doi ani si nu da semne ca vrea sa investigheze aceasta rectificare bugetara. Dar salariile le primesc. La fel si pensiile speciale.

ANAF… trebuie restructurat din temelii. Zilnic primesc de la cetateni exemple de abuzuri ale functionarilor ANAF. Abuzuri pentru care acestia nu platesc niciodata.

CNSP, ASF, ANAF, Curtea de Conturi, MAI, CNAS etc.. institutii care ar fi trebuit sa-i protejeze pe romani de ABUZURILE infractorilor de la PSD+ALDE nu-si fac treaba. Dar primesc salarii, sinecuri si pensii speciale.

AJUNGE!

Vine curatenia de primavara", a scris Citu pe Facebook.