Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca a adoptat impreuna cu omologul sau american, Donald Trump, o declaratie comuna, document esential pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA.



"Am adoptat impreuna o declaratie comuna. Este prima data cand am facut acest pas. Este un document foarte important pentru progresul Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA. Este esentiala dezvoltarea acestui Parteneriat in toate domeniile sale, aducand la nivelul de excelenta al cooperarii politico-militare si de securitate si cooperarea economica, in domeniul energiei, inclusiv cea nucleara, unde este necesara o cooperare bilaterala intensificata, dar si in alte domenii", a spus seful statului, intr-o declaratie sustinuta la Ambasada Romaniei in SUA, dupa intalnirea cu Donald Trump.

Iohannis a apreciat drept foarte buna intalnirea cu omologul sau american.

"Am discutat cu presedintele Trump in mod pragmatic si deschis despre caile de aprofundare si extindere a Parteneriatului strategic, care dupa 22 de ani de la lansarea sa este puternic si substantial, avand un potential deosebit, pe care impreuna putem sa-l valorificam in continuare. Am subliniat ca, personal, voi continua sa fiu implicat total in dezvoltarea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA", a afirmat Iohannis.

Seful statului a aratat ca i-a transmis omologului american ca relatia transatlantica este vitala, scrie Agerpres.

"Sunt convins ca Parteneriatul nostru strategic va continua sa genereze rezultate pozitive pentru Romania, pentru SUA si comunitatea transatlantica in general", a punctat Iohannis.

El a mentionat ca presedintele Trump a apreciat faptul ca Romania a atins nivelul de 2% din PIB pentru aparare si continua sa-si respecte acest angajament prin achizitii strategice.

"Presedintele Trump mi-a multumit pentru prezenta deosebita romaneasca in Afganistan, unde suntem al cincilea contributor dintre statele care sunt acolo impreuna cu fortele americane", a spus seful statului.

Presedintele Iohannis i-a transmis omologului sau american importanta cresterii prezentei americane in Romania, context in care a vorbit si despre securitatea la Marea Neagra.

Iohannis: Vizita va impulsiona dezvoltarea Parteneriatului strategic

Intrebat daca vizita la Washington va influenta decisiv rezultatul alegerilor prezidentiale din Romania, Iohannis a raspuns: "Nu stiu daca va influenta rezultatul alegerilor din Romania, dar cu siguranta va impulsiona dezvoltarea Parteneriatului strategic".

El a precizat intr-o declaratie sustinuta la Ambasada Romaniei in SUA, dupa intalnirea cu omologul sau american, Donald Trump, ca a reiterat invitatia adresata presedintelui SUA de a vizita Romania si ca acesta a raspuns ca i-ar placea sa vina.

"Speram ca in viitorul apropiat sa se si intample. Viitorul apropiat insemnand, ca sa fim foarte realisti, dupa alegerile din SUA", a spus Iohannis.