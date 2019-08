Senatorul liberal Florin Citu sustine ca primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, ar trebui sa prezinte solutii reale pentru Bucuresti, asa cum a promis in campania din 2016.



"Firea Faliment ne sorcoveste!

Primarul Faliment al Bucurestiului nu se lasa si continua cu taxa sa neconstitutionala si de-a dreptul idioata.

Am vazut propunea si acum este foarte clar pentru toata lumea ca este doar o taxa care strange bani de campanie pentru Firea Faliment si nu are nicio legatura cu fluidizarea traficului in Bucuresti sau reducerea poluarii.

Intrebare pentru Firea Faliment: Cum este diferit Ilfov fata Dambovita, Giurgiu, sau chiar Prahova?

Cum ar fi doamna Faliment daca toate primariile din Romania ar introduce o taxa doar pentru domnia voasta? Vi s-ar parea discriminatorie?

Acum serios, chiar nu v-ati saturat dragi romani sa avem doua romanii? Taxe discriminatorii, pensii speciale, scutiri de taxe pentru unii, transport gratuit pentru altii etc..

Ajunge doamna Faliment!

Romanii platesc prea multe taxe. Si cu toate acestea Bucurestiul este praf in regimul socialist Firea. Strazile sunt ca in evul mediu, transport in comun cu autocare turcesti, sistemul de termoficare la pamant desi are cea mai mare subventie din tara etc.

Doamna Faliment, prezinta solutii reale pentru Bucuresti, asa cum ai promis in campania din 2016. Daca nu ai, atunci pleaca! Iti aratam noi cum se face.

Bucurestiul este un oras liberal.

Va promit ca vom scoate toate prostiile, ineptiile si inventiile primarului Firea Faliment imediat dupa ce vom castiga primaria- scoatem vouchere, excursii gratuite, taxa Firea etc.

Bucurestiul are nevoie de masuri serioase si noi le avem. Altfel se sufoca", a scris Florin Citu pe Facebook.