Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca reformele reale se fac cu curaj, oferind drept exemplu masurile luate de Alexandru Ioan Cuza.



"Reformele reale se fac cu curaj. Nu 'pas cu pas'.

Alexandru Ioan Cuza de exemplu. A facut reforma agrara. Romanii erau atunci iobagi, sclavi pe pamanturile controlate de altii. Tara nu putea intra in modernitate cu un sistem de sclavie. Cel mai mare stapan de iobagi era biserica (prin manastiri). 25% din terenul agrar. Banii erau controlati in mare parte de calugari si preoti greci, care erau exceptati de la orice control (scoteau toti banii din tara). Si - evident - biserica nu platea nici o taxa. Preotii erau atunci protejati de marile puteri (in special Imperiul Otoman).

Ce a facut Cuza? A intrat cu tunurile in ei:



A impus taxe de 25% pe toate veniturile. Masura a fost refuzata de Inalta Poarta care a dat o 'exceptie'



Imediat, Cuza a sechestrat averile si a impus slujbe doar in limba romana (ca sa ii scoata din joc pe calugarii si preotii greci)



Cand grecii au incercat sa fuga din tara cu averea dupa ei, Cuza a impus conditii pentru eliberarea 'pasapoartelor', salvand o buna parte din patrimoniu



In final, in ciuda opozitiei bisericii si a Patriarhului de la Constantinopol, Parlamentul a votat nationalizarea totala a averilor manastirilor, 25% din terenul tarii. Din acel moment terenurile si venitul lor intrau direct in bugetul statului. Si de acolo au fost improprietariti taranii



In final, calugarii nu au primit nici o compensatie financiara.

Asta inseamna sa ai curaj. Si acum BOR il blestema pe Cuza. Asta inseamna sa faci reforma. Nu politicienii de pana acum care nu au facut absolut nimic, care nu stiu ce sa mai faca pentru cateva voturi si spagi", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.