Daniel Constantin sustine ca nu este de acord, in calitate de fondator al Pro Romania, sa faca vreo alianta politica cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu.



"Tariceanu cauta, si inteleg ca decizia e luata, sa iasa de la guvernare si sa faca alianta cu Pro Romania. Indiferent ce se intampla, eu ca fondator al Pro Romania nu o sa fiu niciodata de acord sa facem vreo combinatie politica cu domnulTariceanu.

Sunt si altii care nu vor fi niciodata de acord. Pro Romania s-a construit pentru viitor. Unii colegi vor grupuri comune. Tariceanu este un rebut politic, au zis cetatenii la vot", a spus Daniel Constantin, citat de adevarul.ro.

Reamintim ca Daniel Constantin a fost copresedinte al ALDE, fiind exclus in luna aprilie a anului 2017, dupa ce a contestat congresul in care a fost ales Calin Popescu Tariceanu in fruntea formatiunii.