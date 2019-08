Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat vineri ca a propus angajarea fara concurs la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a absolventilor de facultati cu profil economic, pentru a intineri sistemul si a schimba mentalitatile.



"La noi se pensioneaza in acest an cam 2.700 de angajati pe zona de ANAF. Am spus sa trebuie sa scoatem procedura asta care e foarte greoaie, sa lasi tinerii sa intre in sistem. Si anume, toti cei care au absolvit o facultate de profil economic, de exemplu media 8, deci daca a trecut acea facultate, a trecut licenta si media pe facultate e minim 8, inseamna ca a facut scoala. In sistemul de ANAF si Finante sa intre fara examen, ca sunt oameni de finante, sta sase luni in perioada de proba si daca dupa sase luni si-a facut ce trebuia sa faca, ramane in sistem mai departe, sa nu mai dea concursuri, ca blocam, nu intra oameni tineri in sistem si nu se schimba mentalitatea celui din sistem, pentru ca sistemul nu lasa nimic sa intre", a afirmat Teodorovici.

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, si ministrul Apararii, Gabriel Les, au participat la evenimentul "Ziua Diasporei - Negresti-Oas este Acasa", eveniment organizat in premiera de Primaria orasului Negresti-Oas in parteneriat cu Fundatia Romanian Business Leaders, prin RePatriot.