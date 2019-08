Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat miercuri, la Falticeni ca social-democratii nu doresc ca ALDE sa iasa de la guvernare, pentru ca Romania are nevoie de stabilitate.

''Noi nu ne dorim sa iasa ALDE de la guvernare. N-am dorit niciodata acest lucru, dar optiunea este a dumnealor (...) Romania are nevoie de stabilitate si cred ca atat PSD, cat si ALDE trebuie sa realizeze acest lucru'', a spus Dancila.

Totodata, liderul social-democratilor a aratat ca este normal ca aceasta coalitie care a facut promisiuni cetatenilor sa duca la capat implementarea acestora impreuna.

''Am venit impreuna cu promisiuni, cu un program de guvernare in fata cetatenilor si impreuna trebuie sa ducem la capat implementarea acestor masuri. Cred ca avem aceasta datorie fata de romani ca sa ne tinem de cuvant si sa facem ceea ce am promis, pentru ca aceste promisiuni nu au fost numai ale PSD sau numai ale ALDE, au fost ale coalitiei. Am venit impreuna cu aceste masuri in fata romanilor'', a mai spus premierul Viorica Dancila, potrivit Agerpres.