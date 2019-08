PSD trateaza cu foarte mare seriozitate alegerile prezidentiale din toamna si nu va avea "aroganta unora" care, deja, le vad castigate, a declarat, miercuri, la Falticeni, premierul Viorica Dancila.





"Din punctul meu de vedere, vor fi alegeri care, ca orice alegeri, vor scoate in randul opiniei publice foarte multe dezinformari, (...) foarte multe jigniri din partea Opozitiei, foarte multe minciuni pe care, deja, le-am vazut. Ei vor continua cu minciunile, noi vom continua sa spunem adevarul, ei vor continua sa jigneasca, noi vom veni cu lucrurile pe care le-am facut pentru romani. Cred ca oamenii vor aprecia fiecare pas facut de fiecare partid in parte. Eu vad alegerile prezidentiale ca alegeri foarte importante si prin prisma urmatoarelor doua randuri de alegeri, ma refer la alegerile locale si parlamentare. Si noi, Partidul Social Democrat, tratam cu foarte mare seriozitate aceste alegeri. Am inteles mesajul dat la alegerile europarlamentare, vom munci foarte mult in alegerile prezidentiale, nu vom avea aroganta unora care, deja, vad aceste alegeri castigate", a declarat Dancila la finalul sedintei Comitetului Executiv Judetean al PSD Suceava, scrie Agerpres.

Ea a pus accent pe organizarea PSD pentru aceste alegeri.

"Noi vom munci pentru a castiga increderea fiecarui roman, pentru ca eu cred ca aceasta trebuie sa fie atitudinea, o atitudine prin care sa aratam ceea ce vrem sa facem, atat din punct de vedere al candidatilor la prezidentiale, al proiectelor cu care vin in fata opiniei publice, dar si din punct de vedere al organizarii, pentru ca stiti ca PSD este un partid mare, un partid care are organizatii in fiecare judet din tara si un partid care intotdeauna a iubit oamenii si a preferat dialogul cu oamenii in locul dezinformarilor si atacurilor la persoana", a adaugat Dancila.