Viorica Dancila a raspuns acuzatiilor lui Calin Popescu Tariceanu cu privire la functionarea Guvernului din inertie. Aceasta crede ca Tariceanu s-a referit la ministrii ALDE, nu la tot Executivul. Premierul prefera ca declaratiile liderului ALDE sa nu fie date in presa, ci in coalitie.

"Sincer ma surprinde aceasta declaratie a domnului Tariceanu. Eu cred ca acest Guvern a obtinut rezultate. Domnul Tariceanu are ministri in Guvern. Probabil referirea este la ministrii dumnealui, ca nu poti sa iei in ansamblu si sa judeci toti oamenii dintr-un Guvern. Pentru mine sunt importante alte lucruri, nu sa raspund domnului Tariceanu. Este parerea dumnealui. As fi vrut ca aceasta parere sa fie discutata in coalitie si nu prin intermediul presei. Nu am sa discut despre afirmatiile domnului Tariceanu”, a spus Viorica Dancila, marti, la Conferinta PSD Dolj.

Premierul a tinut sa precizeze ca deciziile cu privire la remenierea Guvernului si a "reajustarii programului de guvernare", vor ramane.

"Aceste acuzatii nu fac decat sa scindeze iar eu intotdeaun am indemnat la consens si unitate. Cred ca romanii nu au nevoie de astfel de afirmatii facute prin intermediul mass-mediei. Am sa-mi spun parerea in cadrul coalitiei referitoare la aceste aspecte. Atata timp cat in forul PSD s-a luat decizia remanierilor si a reajustarii programului de guvernare si nu o restructurare, vom merge pe linia PSD", a mai precizat premierul.

