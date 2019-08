”Reflexul comunistoid al PSD de a inchide gura celor care spun lucrurilor pe nume, prin amenintare si incercari de intimidare cu plangeri penale, arata adevarata fata hada a acestui grup de indivizi, care a incetat sa mai fie un partid politic. PSD a ajuns azi doar o adunatura de parveniti, inculti si disperati, care isi cauta cu exasperare salvarea personala. Dupa ce a distrus toate echilibrele economice, cum numai un dusman al Romaniei ar fi putut-o face, preocuparea PSD nu este alta decat sa incerce sa le puna calusul in gura celor care vorbesc. (...) Anunt in calitate de presedinte al Partidului National Liberal ca sustin toate declaratiile colegilor mei referitoare la falsificarea cifrelor bugetare de catre actuala guvernare. Va fi ocazia perfecta pentru a demonstra in justitie nu doar ca reprezentantii actualului Guvern au mintit fara scrupule in legatura cu dezastrul economic pe care l-au produs, dar ca faptele acestor ageamii se afla in contradictie cu legile in vigoare”, a spus Ludovic Orban, potrivit b1.ro.

Ludovic Orban sutine acuzatiile colegilor sai cu privire la minciunile PSD-ului despre rectificarile bugetare si considera ca, cei care ar trebui sa sufere consecintele penale sunt social-democratii.

”Cei care ar trebui sa sufere consecinte penale nu sunt colegii mei, care spun adevarul, ci tocmai cei din PSD, care mint cu nerusinare cu privire la bugetul de stat, care au facut praf finantele tarii, si sunt convins ca vor plati pentru nota de plata pe care o pun pe umerii nostri si ai copiilor nostri”, a declarat liderul PNL.

Florin Citu a declarat, marti, pe pagina sa de Facebook, ca datele din documentele pentru rectificarea bugetara sunt false.