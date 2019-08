Premierul Viorica Dancila sustine ca social-democratii trebuie sa aiba un cuvant greu de spus in viitor, mai ales ca PSD "este singurul partid cu adevarat romanesc''.



"Urmeaza trei randuri de alegeri - prezidentiale, parlamentare si locale -, in care trebuie sa castigam, trebuie sa ducem mai departe proiectele pe care le-am inceput. Trebuie ca impreuna sa creionam un viitor mai bun pentru comunitatile noastre, pentru familiile noastre, pentru copiii nostri, un viitor in care social-democratii sa aiba un cuvant greu de spus, pentru ca este singurul partid cu adevarat romanesc. (...)

Trebuie sa le vorbim mai mult cetatenilor, sa tinem legatura cu cetatenii, sa facem campanie ca aici, la Dolj, in fiecare judet, pentru ca de multe ori am uitat sa vorbim cu oamenii, am crezut ca daca realizam un anumit lucru oamenii il vad si ne voteaza. Nu! Oamenii vor sa ii ascultam, sa le spunem ce putem sa facem si ce nu putem sa facem, sa nu-i mintim, sa vorbim mai mult despre ce am facut si ce vom face in perioada imediat urmatoare, nu despre ce vom face peste cinci ani, peste 10 ani. Au asteptat 30 de ani, s-au saturat de asteptare.

Nu am facut tot, mai avem multe de facut, dar am fost un Guvern eficient. (...) Poate asteptarile au fost mult mai mari, si pe buna dreptate, dar de fiecare data a trebuit sa preluam ceea ce au stricat altii si sa incepem sa construim din nou. Acest lucru nu trebuie sa se mai intample. Impreuna, toti cei care au contribuit la constructia acestei tari, am pus bazele unei temelii foarte trainice si nu putem sa-i lasam pe altii sa darame si iar sa incepem sa construim. Trebuie sa construim in continuare", a spus Dancila, citata de romanialibera.ro.