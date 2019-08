Premierul Viorica Dancila sustine ca PSD intra in campania electorala pentru prezidentiale ca sa castige si ofera asigurari ca nu va face niciun pas inapoi.



"Peste doua luni intram in campania electorala pentru prezidentiale, o campanie foarte importanta, in care intram ca sa castigam, o campanie in care vom arata puterea PSD, o campanie care ne va reconfirma forta noastra in fiecare localitate din tara. Eu va garantez ca nu am sa fac niciun pas inapoi, pentru ca orice pas inapoi al meu este un pas inainte al opozitiei.

Stiu ca alaturi de mine am forta PSD in fiecare colt din tara, singurul partid care poate construi Romania. Si le garantez tuturor ca sunt mai puternica decat toti la un loc, chiar daca sunt femeie, ca PSD este o forta si cei care ne-au subestimat vor regreta atat pe 10 noiembrie, cat si pe 24 noiembrie, iar dumneavoastra va spun sa mergeti acasa cu increderea de a castiga in localitatile dvs. si cu aceeasi putere de munca si de a lupta pentru ca este lupta a noastra, a tuturor, a singurului partid care poate construi Romania (…) Noi trebuie sa fim mandri ca suntem social-democrati, pentru ca nu am luat niciodata decizii impotriva romanilor. Cum la fel de mandri trebuie sa fim ca suntem romani, pentru ca suntem oameni onesti, oameni muncitori, oameni care au demonstrat de fiecare data ca pot performa in orice domeniu de activitate. De aceea va recomand sa aveti incredere in dumneavoastra, pentru ca eu am incredere in fiecare membru PSD", a declarat Dancila, citata de europafm.ro.