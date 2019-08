Prim-ministrul Viorica Dancila considera ca a fost cel mai jignit premier din Romania "poate pentru faptul ca am fost femeie".



"Nu pot fi de acord cu aceste jigniri. Vreau sa spun ca am fost premierul cel mai jignit din Romania, poate pentru ca am fost femeie, nu inteleg acest lucru. Nu inteleg aceste jigniri, mai ales ca ele vin din partea barbatilor.

Ma intreb daca asa se comporta cu partenerele lor, asa se comporta cu prietenele, cu sotiile. Putem avea o discutie civilizata si cred ca la acest standard trebuie sa ne raportam, nu am sa raspund celor care vin cu tot felul de jigniri si cu tot felul de cuvinte grele, cu aceasta violenta verbala.

Eu cred ca nu asta caracterizeaza poporul roman si daca ei cred ca asa castiga mai mult si ca venind cu aceste jigniri si dezinformari sunt mai puternici, eu le spun ca se insala.

Cred ca aceasta dovedeste calitatea lor si daca ne judeca pe noi, prima data trebuie sa uite in oglinda si sa vada cum sunt ei pentru ca in momentul in care vii cu astfel de jigniri... citeam astazi ca un nou membru in politica a dus niste aprecieri si niste expresii greu de calificat", a declarat Dancila, citata de realitatea.net.