Alexandru Cumpanasu a avut o intalnire cu procurorul sef al DIICOT, Felix Banila, mentionand la finalul acesteia ca anchetatorii verifica toate pistele in cazul crimelor de la Caracal.



"Domnul procuror sef a tinut sa ma asigure ca toate pistele care au fost date si tot ceea ce a aparut in mass-media vor fi verificate. In acest moment nu se merge doar pe varianta lupului singuratic (...) Am solicitat audierea sau reaudierea tuturor celor care au fost victime sau suspecti in cazul de proxenetism din 2012 de la Caracal (...). Am reiterat solicitarea mea de audiere a membrilor Parlamentului si a primarului municipiului Caracal, pentru a furniza informatii (...) Eu cred ca, oricat de mult s-ar chinui unii sa scape, nu cred ca mai scapa. Este o parere personala, dupa discutia cu domnul Banila.

Cred ca toate aceste detalii despre care noi vorbim in spatiul public incep sa fie investigate de anchetatori, chiar daca cu intarziere si balbe, cu cercetare la fata locului initial dezastruoasa, cu comunicare mai mult deloc, cu multe lucruri care nu au functionat. Toate informatiile care au plecat de la mine, de la familie, din presa, in acest moment, sunt verificare de catre procurori si politisti la sange. Adica nu exista nimic care sa nu fie verificat.

L-am asigurat ca respect ceea ce fac anchetatorii, insa ca, in ceea ce priveste clanurile din judetul Olt, noi, familia, vom face aceasta echipa de investigatori si nu ne lasam pana ce aceste clanuri nu vot fi arestate, decimate. Domnul Banila mi-a spus ca orice fel de ajutor legal din partea noastra, orice fel de informatie, ajuta ancheta. A spus ca este in regula cu acei investigatori, atat timp cat nu ne incurca pe noi in ancheta sau nu ne deconspira, nu este nicio problema", a declarat Cumpanasu, citat de romanialibera.ro.