"Moral, daca vreti, e si vina noastra. Sigur ca e si vina noastra morala, pentru ce s-a intamplat la Caracal", sustine senatorul PSD Paul Stanescu.



"Niciodata eu, ca persoana, deci ca om si ca om politic, daca vreti, nu am avut nicio legatura cu niciun grup infractional, cu niciun clan interlop din judet, nici nu stiu de colegii, oameni politici, nu numai din PSD, sa fi avut cumva legaturi. Ceea ce pot sa spun, daca in PSD Olt un membru de partid ar avea cea mai mica legatura, vom lua masuri cu el imediat, asemenea oameni nu au ce sa caute in PSD.

Trebuiau sa isi faca datoria organele statului. Nu eu ca om politic trebuie sa stiu neaparat, sa anchetez, sau sa stiu despre existenta unor asemenea grupuri infractionale, DIICOT-ul trebuia sa stie lucrul asta. Eu am spus un lucru foarte important si o sa-l spun in continuare pana cand o sa inteleaga toti, disolutia statului roman s-a intamplat in timpul lui Traian Basescu.

Nici noi, Partidul Social Democrat si coalitia n-am facut mare lucru in acest sens, e si vina noastra. Si eu am recunoscut ca e li vina politicului in tot ce s-a intamplat, am recunoscut si recunosc lucrul asta. Moral, daca vreti, e si vina noastra. Sigur ca e si vina noastra morala, pentru ce s-a intamplat la Caracal", a declarat Paul Stanescu, citat de adevarul.ro.