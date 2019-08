Fostul Traian Basescu ii raspunde avocatului familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, care s-a aratat deranjat de afirmatiile fostului sef de stat , solicitandu-i sa isi ceara scuze in 24 de ore; in caz contrar, a mentionat ca va depune o actiune penala si civila.

"Domnului avocat, reprezentant al familiei Luizei

Am luat nota de supararea unui avocat care isi face reclama pe spinarea unor oameni necajiti, precum si pe seama unor anchetatori cu prestigiu profesional, avocat care imi transmite ca, adesea, m-a aparat in spatiul public, ca as avea 24 ore sa-i cer scuze si ca ma va da in judecata daca nu-i cer scuze.

Pai, sa vedem:



Nu v-am vazut niciodata “cazand la datorie” in apararea Basescului, dar, daca s-a intamplat, va multumesc;

In privinta exigentei de a primi scuzele mele in 24 ore, sunt cateva inconveniente, si anume:

a. Sunt in vacanta cu nepoteii si asta imi ocupa timpul, de la rasaritul la apusul Soarelui. Cand sa mai am timp si de scuze?

b.Lista cu cei care la viata lor au dorit sa le cer scuze este relativ lunga. Ar fi incorect sa incep cu dumneavoastra. Cand va vine randul, va anunt.

3. In privinta procesului, va informez ca, in Romania, accesul la justitie este liber si garantat prin Constitutie", a scris Basescu pe Facebook.

Citeste si: Tonel Pop, despre Traian Basescu: Daca nu isi cere scuze in urmatoarele 24 de ore, voi depune o actiune penala si civila

In egala masura, Traian Basescu, a reactionat in urma scrisorii transmise de tatal Alexandrei Macesanu, care i-a luat apararea lui Alexandru Cumpanasu.

"Familiei Alexandrei. Am vazut scrisoarea familiei Alexandrei, publicata in presa. Nu voi avea nicio replica la familie si la textul scrisorii, ci voi transmite familiei un singur mesaj, si anume: DACA IN ACEST MOMENT VA POATE AJUTA CINEVA, ACESTEA SUNT DOAR INSTITUTIILE STATULUI . SUNT CONVINS CA O VOR FACE.

In acelasi timp, va asigur ca nicio clipa nu m-am gandit ca textul scrisorii ar fi fost inspirat de varul Cumpanasu", a adaugat el.