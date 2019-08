Prim-ministrul Viorica Dancila sustine ca la acest moment prioritar este modul in care va fi "ajustat" programul de guvernare.



"Eu cred ca prioritar acum este programul de guvernare, modul in care vom ajusta programul de guvernare si voi veni la 1 septembrie cu ajustarea programului de guvernare, dupa ce il vom discuta cu colegii de alianta, si modul in care ne vom organiza pentru castigarea alegerilor prezidentiale.

In primul rand, nu am spus de modificarea programului de guvernare, acest program a fost votat in Parlament si nu avem voie sa-l modificam. Il ajustam, pentru ca au trecut doi ani si jumatate si multe din lucruri s-au schimbat intre timp", a declarat sefa Executivului, citata de ziuanews.ro.

In egala masura, premierul a mai tinut sa mentioneze ca nu e nevoie neaparat de un act normativ pentru reduceri de personal.

"Cu cred ca pentru a reduce personalul nu avem nevoie neaparat de un act normativ. Deja am inceput evaluarea pe fiecare minister in parte si cred ca dupa ce vom face analiza fiecarui minister, legat de detasari de personal, de descentralizare, vom lua masurile care se impun fara a avea nevoie de un act normativ in acest sens. Nu am luat aceste masuri, eu cred ca fiecare masura trebuie dublata de un dialog, au fost propuneri care au avut la baza anumite analize statistice, dar pentru a lua o masura trebuie sa ai un dialog cu toti factorii implicati pentru ca acea masura sa fie acceptata", a punctat premierul.