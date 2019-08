Presedintele Partidului Social Democrat, prim-ministrul Viorica Dancila, a declarat luni, la finalul reuniunii Comitetului Executiv National al formatiunii, ca membrii PSD s-au pronuntat pentru continuarea guvernarii PSD-ALDE si ca acest punct de vedere urmeaza sa fie comunicat si partenerilor de coalitie.



"In cadrul Comitetului Executiv de astazi am abordat mai multe puncte importante pentru PSD. Un prim aspect a facut referire la alianta PSD-ALDE, la continuarea guvernarii. Le-am spus colegilor ca am avut intalniri in coalitie si am hotarat continuarea guvernarii PSD-ALDE, o guvernare importanta, care mai are multe lucruri de facut, multe proiecte de implementat pentru romani si care trebuie sa asigure stabilitatea Romaniei in continuare. (...) Eu am spus care este opinia PSD. Vom discuta cu partenerii de alianta si vom vedea care este opinia dumnealor. Vom lua in considerare opiniile sau vom face o balanta a avantajelor si dezavantajelor. Dar eu cred - si cred cu tarie - ca pentru noi, in acest moment, este importanta stabilitatea Romaniei. Iar pentru a avea stabilitate acest Guvern trebuie sa mearga inainte si pentru a merge inainte cred ca trebuie sa dam dovada de responsabilitate, atat PSD, cat si ALDE", a precizat Viorica Dancila.

Referindu-se la punctul de vedere exprimat de presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, care a rugat-o ca pana pe 20 august sa prezinte un set masuri pentru a recastiga increderea cetatenilor, Dancila a precizat ca PSD nu ia in calcul o restructurare, ci o remaniere, scrie Agerpres.

Dancila: PSD nu accepta ultimatum

"PSD nu accepta un ultimatum. Eu cred ca discutiile in cadrul unei aliante sunt discutii aplicate, un dialog constructiv. Nu putem vorbi de ultimatum dat de PSD catre ALDE sau de ALDE catre PSD. Am discutat cu domnul presedinte Tariceanu despre programul de guvernare, am discutat despre restructurare. In cadrul Comitetului Executiv National am discutat despre remaniere. Nu avem in vedere o restructurare in viitorul apropiat, dar ne gandim la o remaniere a ministilor care nu au performat si la ajustarea programului de guvernare, astfel incat sa corespunda cerintelor populatiei. Nu putem vorbi despre ultimatum. Vorbim despre o cooperare in cadrul aliantei si un dialog constructiv si cred ca acest lucru este foarte important atat pentru prezent cat si pentru cooperarea viitoare", a precizat Viorica Dancila.

Dancila: Nu imi este teama de un eventual vot in Parlamentul Romaniei

In acest sens, liderul PSD a negat ipoteza conform careia nu-si doreste o restructurare, deoarece s-ar teme de votul Parlamentului.

"Nu imi este teama de un eventual vot in Parlamentul Romaniei. Am trecut examenul votului, dupa cum stiti, si atunci cand a fost ales presedintele Camerei Deputatilor si la motiune de cenzura, deci nu ne este teama de un vot, dar eu cred ca pentru noi prioritar acum este programul de guvernare, modul in care vom ajusta programul de guvernare", a spus ea.

Prim-ministrul a subliniat ca ALDE nu a cerut posturi in plus in Guvernul Romaniei pentru a ramane alaturi de PSD la guvernare.

"Nu, domnul Tariceanu nu a facut acest lucru si cred ca acest lucru nu functioneaza. Nu putem sa cerem ceva in plus sau sa conditionam. Eu cred ca aceste lucruri sunt discutate. Am discutat de foarte multe ori despre reprezentarea in Guvern si aceste lucruri intotdeauna au avut un rezultat pozitiv. Deci, nu. Domnul Tariceanu nu a solicitat acest lucru", a spus ea.

De asemenea, liderul PSD a precizat ca nu are in vedere o retragere din cursa pentru alegerile prezidentiale.

"Nu, categoric nu. Atata timp cat a existat un vot in Comitetul Executiv National si cat toti colegii isi doresc sa aiba un candidat din partea PSD, nu am luat in calcul acest lucru. Nu am discutat cu domnul Calin Popescu Tariceanu despre candidaturi in cadrul intalnirilor pe care le-am avut. Deci, acest subiect nu a facut obiectul discutiilor noastre", a precizat Viorica Dancila.

Dancila: Declaratiile lui Ponta au condus la reticenta in a coopta Pro Romania la guvernare

Premierul a precizat ca o decizie in acest sens a fost luata in cadrul sedintei Comitetului Executiv National, ca urmare a declaratiilor lui Victor Ponta, "care au nemultumit PSD".

"Da, am abordat si acest subiect, marea majoritate a colegilor au decis ca nu este oportuna cooptarea Pro Romania la guvernare, noi avem o alianta, o alianta puternica cu care am pornit la drum si vrem sa continuam pana in 2020. Am avut o discutie cu Victor Ponta despre o eventuala sustinere a PSD, s-au abordat notiuni generale, nimic punctual, pentru ca nu puteam sa ma angajez la nimic pana nu aveam o discutie in forul statutar al partidului, Am vazut in rest declaratiile domnului Ponta, declaratii care au nemultumit PSD si aceste lucruri au condus la aceasta reticenta in a coopta Pro Romania la guvernare", a spus Viorica Dancila.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Ea a adaugat ca Victor Ponta a lansat, in cadrul discutiei avute, ipoteza ca Pro Romania sa vina la guvernare.

"A lansat aceasta ipoteza de a veni la guvernare, dar nu au fost discutii care sa se finalizeze cu un protocol, cu o solutie privind venirea la guvernare", a afirmat liderul PSD.