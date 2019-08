ALDE considera ca proiectul de rectificare bugetara adoptat, luni, in sedinta de Guvern arata faptul ca bugetul de stat pe anul acesta a fost "construit nerealist", presedintele formatiunii, Calin Popescu-Tariceanu, solicitandu-i premierului Viorica Dancila, pana pe 20 august, un set masuri pentru a recastiga increderea cetatenilor.



"Proiectul de rectificare bugetara adoptat in sedinta de Guvern de astazi arata faptul ca bugetul de stat pe anul acesta a fost unul construit nerealist. Rezultatele exercitiului bugetar dovedesc incapacitatea administrativa de a pune in aplicare marile proiecte de investitii stabilite. La inceputul anului, pe fondul discutiilor pentru construirea bugetului, presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a solicitat si a primit asigurari ca o serie de proiecte majore de investitii, indeosebi in infrastructura, vor primi resurse financiare. Astazi, prin modul in care a fost conceput proiectul de rectificare bugetara, se constata esecul acestor promisiuni. Ministrii ALDE care au participat astazi la sedinta de Guvern au subliniat aceste nerealizari", se arata intr-un comunicat al ALDE transmis, luni catre Agerpres.

Potrivit sursei citate, Tariceanu a avut luni o discutie cu Dancila, inainte de sedinta de Guvern, pe tema colaborarii viitoare la nivelul coalitiei, astfel incat sa fie asigurata o buna guvernare.

"In viziunea ALDE, o buna guvernare presupune in aceasta faza o reforma a institutiilor statului, un nou program de guvernare, precum si o echipa guvernamentala restructurata care sa aiba ca principal atu competenta. In acest sens, presedintele ALDE a rugat-o pe dna Viorica Dancila, prim-ministrul Romaniei, ca, pana pe data de 20 august, sa pregateasca si sa prezinte un set de masuri care sa raspunda acestor deziderate, precum si asteptarilor cetatenilor, pentru ca acestia sa isi recastige increderea in actul de guvernare", se mentioneaza in comunicat.