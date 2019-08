Raluca Turcan a anuntat ca liberalii solicita convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului in perioada 26-30 august.



"PNL solicita convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului in perioada 26-30 august.

In contextul actual, este imperativ ca pana la inceperea sesiunii ordinare sa fie clarificat statutul unor proiecte aflate in Parlamentul Romaniei, dar care au fost vehement ignorate de majoritatea toxica PSD-ALDE.

Solicitam introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte, in concordanta cu regulamentul Camerei Deputatilor si a Constitutiei: