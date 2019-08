Presedintele PNL, Ludovic Orban, informeaza ca a fost desemnat sef al campaniei liberalilor pentru alegerile prezidentiale.



"Obiectivul nostru este sa castigam alegerile prezidentiale. In ceea ce priveste desemnarea sefului de campanie, nu e o surpriza pentru nimeni, este clar ca presedintele PNL este cel care trebuie sa conduca aceasta campanie", a spus Orban, citat de g4media.ro.

Chestionat daca Blaga va fi cooptat in echipa, raspunsul lui Orban a fost: "Am primit mandat din partea Biroului Politic National sa constitui echipa de campanie. Cand voi avea constituita echipa de campanie, o voi prezenta public. Cu siguranta voi apela la colegii mei Raluca Turcan, Florin Citu, Rares Bogdan, oameni care au experienta mare in campaniile electorale, oameni care pot sa contribuie in mod efectiv la o campanie electorala de succes. (…) La data respectiva (Vasile Blaga – n.r.) era in Alianta crestin-liberala, era unul dintre cei doi presedinti. Klaus Iohannis era presedintele PNL si Vasile Blaga – presedintele PDL si normal ca si-au asumat raspunderea de a conduce in 2014 campania".