Rectificarea bugetara pe care Guvernul o va adopta in sedinta de luni este una pozitiva si va asigura sumele necesare pentru plata salariilor, pensiilor si tuturor indemnizatiilor sociale, pentru buna functionare a tuturor institutiilor, cat si pentru continuarea investitiilor in domeniile prioritare, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila.

"In sedinta de Guvern de astazi vom adopta proiectul rectificarii bugetare pe care ministrul Finantelor l-a prezentat in prima lectura in sedinta precedenta. Asa cum am spus si data trecuta, este o rectificare pozitiva prin care asiguram sumele necesare pentru plata salariilor, pensiilor si tuturor indemnizatiilor sociale, pentru buna functionare a tuturor institutiilor, cat si pentru continuarea investitiilor in domeniile prioritare", a precizat Dancila, in deschiderea reuniunii Executivului.

Premierul a mentionat ca, in urma rectificarii, bugetul Ministerului Sanatatii ramane la nivelul alocat la inceputul anului.

"Fondurile vor fi utilizate in continuare pentru dotarea si reabilitarea tuturor unitatilor sanitare din tara, precum si pentru continuarea programelor nationale de sanatate, asigurarea medicamentelor compensate si plata majorata a salariilor pentru cadrele medicale", a explicat Dancila.

Ea a adaugat ca Educatia "va beneficia in continuare de fonduri mai mari cu 42,4% fata de anul 2018". "Daca intarzierile din primul semestru vor fi recuperate vom reveni cu sume suplimentare la a doua rectificare", a spus prim-ministrul.

Se continua programele incepute in Educatie

"Vom continua programele incepute in Educatie, inclusiv cel privind plata pentru rechizitele scolare pentru copiii din familii cu veniturile reduse. Reducerea de aproximativ un miliard de lei a bugetului Ministerului Educatiei se refera in principal la Programul 'Merg la scoala', care, din pacate, nu a fost pregatit pentru a putea fi finantat si implementat pana la sfarsitul acestui an", a afirmat Viorica Dancila.

Premierul a explicat, de asemenea, ca "sunt reanalizate cheltuielile de personal care au fost supraestimate initial".

"Fondurile prevazute dupa rectificare asigura plata salariilor pana la sfarsitul anului, a titlurilor executorii si aplicare a Legii numarul 85/2016. Mentionez ca la institutiile la care au fost diminuate creditele bugetare nu au fost diminuate si creditele de angajament, astfel incat sa nu fie afectat procesul de contractare a proiectelor finantate din fonduri europene, precum si a lucrarilor de investitii. Asa cum este normal, repartizam sumele necesare acolo unde este nevoie, reducand din zonele in care banii nu vor fi folositi pana la finalul acestui an", a sustinut Dancila.

Seful Executivului a mentionat ca prin rectificarea bugetara vor fi sprijiniti si cei care au suferit de pe urma inundatiilor, alunecarilor de teren sau altor calamitati naturale.

"Alocam prin aceasta rectificare 500 de milioane de lei pentru refacerea infrastructurii afectate. De asemenea, alocam fondurile necesare pentru continuarea proiectelor de investitii pentru dezvoltarea comunitatilor locale. Asa cum am mai spus, pentru Guvernul Romaniei este foarte importanta aplicarea principiului coeziunii in dezvoltarea armonioasa a tuturor regiunilor tarii", a mai declarat Dancila, conform Agerpres.