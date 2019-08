Codrin Stefanescu sustine ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, nu este invatat bine sa rupa alianta si sa boicoteze guvernul.



"Nu stiu cine-i baga in cap lui Tariceanu ca trebuie sa rupa alianta. Sau sa boicoteze guvernul din care face parte. Dar nu-l invata de bine! Pentru cā o astfel de decizie va crea un val imens de antipatie in randul electoratului nostru comun. Si se vor sterge cu buretele toate declaratiile sale impotriva sistemului. Isi va pierde orice credibilitate in acest sens. Asta se vrea?", a scris Stefanescu pe Facebook.