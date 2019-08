Primaria Capitalei a finalizat licitatia pentru achizitionarea a 130 de autobuze hibrid, castigatorul fiind Mercedes – Benz, a anuntat primarul general, Gabriela Firea, pe pagina de Facebook.





Licitatia pentru cele 130 de autobuze noi, de tip hibrid, a fost castigata de catre Mercedes - Benz, iar tipul autobuzului care va fi livrat este Mercedes - Benz Citaro Hybrid, informeaza primarul general, Gabriela Firea, intr-o postare pe Facebook.

"Castigatorul licitatiei este Mercedes - Benz, iar tipul de autobuz care va fi livrat este Mercedes - Benz Citaro Hybrid, fabricat in Germania. Autobuzul a primit premiul 'Bus of the year 2019', acordat in cadrul evenimentului IAA 2018. Valoarea contractului este de 195.268.331,70 lei, fara TVA", a precizat edilul.

Potrivit contractului, livrarea se va face incepand cu luna mai a anului viitor si se va intinde pe o perioada de opt luni, dupa cum urmeaza: primul autobuz va fi livrat in luna mai 2020 pentru omologare, iar ulterior, timp de sase luni, vor fi livrate cate 20 de autobuze lunar. Ultimele 9 bucati vor fi receptionate in ianuarie 2021.

Garantia este de opt ani si 480.000 de km, garantie de tip Full Warranty. Finantarea provine de la Administratia Fondului pentru Mediu, in cadrul "Programului privind imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, utilizand autovehicule mai putin poluante in transportul public local de persoane". Cererea a fost depusa in octombrie 2018, iar contractul de finantare a fost semnat in decembrie.

Potrivit Gabrielei Firea, autobuzele au o capacitate de pana la 100 de pasageri (27 asezati si 65 in picioare) si au urmatoarele dimensiuni: lungime de 12.135 mm, latime de 2.550 mm, inaltime de 3.120 mm, latime usi de acces de 1.250 mm si o inaltime la urcare pentru toate usile de 320 mm. Autobuzele vor fi echipate cu sisteme ABS, ASR (Sistem de protectie anti-patinare) si ESP (Program electronic de stabilitate).

"Interiorul autobuzelor este modern, practic, dotat cu scaune tapitate si climatizare automata, cu o capacitate mare de transport calatori, cu functii speciale destinate persoanelor cu dizabilitati, este dotat cu prize USB pentru incarcarea rapida a dispozitivelor mobile, cu sistem informatic performant care permite atat furnizarea informatiilor in timp real despre calatoria pasagerilor, precum si furnizarea unor date importante despre starea de functionare a autobuzului catre Societatea de Transport Bucuresti", a mentionat Firea.

Ea a mentionat ca tehnologia hibrida face ca motorul electric, dispus intre motorul termic si transmisia automata, sa functioneze atat ca agregat de antrenare a rotilor, cat si ca generator de energie atunci cand autobuzul franeaza, energie care este la randul ei este stocata spre a fi folosita la punerea in miscare a autovehiculului.

"Astfel, energia generata din franare, pierduta in cazul autobuzelor conventionale, este folosita acolo unde este nevoie de ea mai mult - la pornirile de pe loc constante, generate atat de plecarile din statiile S.T.B., cat si de traficul urban aglomerat. Aceasta calitate conduce la o reducere semnificativa a noxelor emise, cat si a consumului de carburant. In scopul maririi aportului adus de tehnologia hibrida, au fost adaugate atat un sistem de virare tip 'Intelligent eco steering', care spre deosebire de un sistem de virare clasic foloseste energie doar in momentele in care conducatorul autobuzului schimba pozitia volanului, precum si o punte motoare construita din materiale usoare, silentioasa, cu zgomot de rulare redus, ce foloseste pentru lubrifiere un mix de ulei mineral si sintetic pentru o mentenanta cat mai redusa", a explicat primarul.

Firea a aratat ca mai sunt in curs de atribuire contracte pentru alte 300 de noi mijloace de transport: 100 de tramvaie, 100 de troleibuze si 100 de autobuze electrice pentru care o parte din finantare este asigurata din fonduri nerambursabile.