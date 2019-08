Avocata Ingrid Mocanu sustine in cazul cazului criminalului din Caracal s-a trecut la "faza pe avocati".



"Cazul criminalului din Caracal este non-stop pe toate canalele TV... inca face audiente uriase. Deja s-a manelizat. S-a trecut acum la faza pe avocati. Tonel Pop, avocatul Luizei este acuzat de toata lumea ca apare prea mult si comunica prea multe informatii la TV: de procurori, de colegi, mai nou si organismul profesional, Baroul Bucuresti, a comunicat ca a pornit ceva, nu se stie ce: nu e 'investigatie', nu e 'cercetare disciplinara'... dar e 'ceva' (textul de lege al acestui 'ceva' nu prea il indica).

Departe de mine intentia de a ma transforma in avocatul lui Tonel, dar nici nu voi pica in eroarea de a deveni 'acuzatorul' sau: e problema lui cum intelege sa comunice public, ce impact are asupra potentialei clientele (avocatii il critica pentru ca asta le pare lor a fi intentia lui: sa devina vedeta, in scop de a atrage clienti), nu e problema mea asta.

Dar stiu sigur ca in aceasta 'poza' a mai bagat capul un 'vinovat anonim' pentru ceea ce traim astazi: barourile de avocati. Niciodata nu au avut si nu au pozitii la abuzurile ingrozitoare ce s-au devoalat sub ochii nostri: protocoale secrete, martori secreti dublati/triplati, acte secrete prin dosare, completuri nelegal constituite, atitudini de supunere la umilinta a avocatilor din partea unor 'dumnezei' ai salii. Toate sub imperiul 'justitia se face in sali' ori 'judecatorul nu greseste niciodata si nu poate fi criticat'. Nici la abuzurile absolut evidente asupra cetatenilor, inclusiv asupra colegilor lor avocati, nu au reactionat.

Va anunt, stimabililor, ca si in perioada comunista exista o 'justitie' despre care toata lumea credea ori sustinea ca 'se face in sali' (unii chiar purtau robe la fel ca cele de azi si chiar 'judecau' prin salile de sedinta de azi)... tacerea voastra a nascut si va naste monstri.

PS - prodecanul Baroului Bucuresti care a intrat azi in direct la Antena 3 ne-a transmis ca a fost ocupat sa isi dea un examen de grad universitar, nu prea stie exact cum e cu cazul asta. Stimate fost coleg de facultate (da, si el), si eu mi-as fi dat azi examene de grade universitare daca nu mi s-ar fi inscenat dosare... ai fi putut fi tu acolo... sau oricine altcineva. Nu mai profitati de raul altora si nu va mai bucurati de dramele oamenilor: poate veni randul vostru, al prietenilor (daca aveti) sau al familiilor voastre", a scris Ingrid Mocanu pe Facebook.