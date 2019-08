Avocatul familie Luizei, Tonel Pop, a reactionat dupa in urma afirmatiilor fostului presedinte Traian Basescu

"E o situatie penibila, mai ales ca eu l-am aparat, public, de multe ori pe Traian Basescu. Asta spune multe despre onoare, astept sa isi ceara scuze, are 24 de ore. Daca nu isi cere scuze in urmatoarele 24 de ore, voi depune o actiune penala si civila.

E culmea cat tupeu si elucubratie! Il astept, pentru onoare, cum poate sa isi permita sa spuna ca am avut relatii cu interlopii din Caracal, cand eu nu mai fusesem vreodata acolo. Eu am facut poze la vestiar, cu acordul criminalistilor, la Caracal, nu asa cum s-a spus in spatiul public", a declarat Tonel Pop la Antena 3, citat de ziarulprofit.ro.