Andrei Caramitru, membru USR, critica momentul ales de PNL si seful statului pentru lansarea campaniei electorale.



"Foarte urat gest de la PNL si de la Presedinte sa profite de ziua de 10 August sa isi lanseze formal campania electorala. Eu nu stiu ca 10 August sa fie detinut de vreun partid. Nu prea au fost sefi de la PNL sa isi ia gaze cu noi data trecuta. Stiu doar ca au achizitionat dupa cativa ca sa para ca sunt si ei din rezist (Burduja, Rares - care era in costum in studio atunci, atat). si mai si co-organizeaza cica marsul de la MAI printr-un membru instabil psihic (Carstoiu). Nu e ok deloc deloc.

Ps: noi nici macar nu venim cu o mica insigna USR in piata, si nu vom strange nici o semnatura acolo. Asa e normal", a scris Caramitru pe Facebook.