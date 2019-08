Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii.



"PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii. Avem solutii, avem oameni de calitate, vrem sa readucem normalitatea, competenta si meritocratia in functionarea institutiilor publice si in orice moment Romania are nevoie de noi, PNL este pregatit sa-si asume raspunderea guvernarii. (...) Cu siguranta vom depune motiune de cenzura in sesiunea parlamentara septembrie-decembrie. Am folosit acest instrument democratic, constitutional, care este singurul instrument pe care il are la dispozitie Opozitia pentru a da jos Guvernul.

"Vom construi o majoritate parlamentara. Obiectivul nostru este sa punem punct cat mai repede posibil acestei guvernari dezastruoase pentru Romania, care in fiecare zi provoaca efecte nocive atat pentru fiecare roman care traieste in Romania si nu face altceva decat sa puna pe umerii generatiilor care vor veni noi datorii si noi obligatii. (...) Cu orice formatiune politica sau orice parlamentar care adera la viziunea presedintelui Iohannis, la valorile principiilor fundamentale ale democratiei de tip liberal de la nivel euroatlantic si a celor care intr-adevar vor un proces de constructie a Romaniei, un proces de readucere a normalitatii, un proces in care resursele sa fie folosite pentru a investi in oameni, in educatie, in sanatate, in infrastructura, in tot ceea ce este necesar pentru ca romanii sa poata sa aiba o calitate a vietii in tara lor", a spus Orban, citat de jurnalul.ro.