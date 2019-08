Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat ca va merge la protestul din Piata Victoriei, organizat sambata, 10 august.



"Voi merge, diseara, in Piata Victoriei, pentru ca momentul 10 august de anul trecut a contribuit masiv la momentul 26 mai de anul acesta, pentru ca Romania e numai una, indiferent unde traiesc cetatenii ei - in tara sau in strainatate, si mai ales pentru ca, atunci cand conducta normalitatii e infundata de mizerie, ea trebuie desfundata sub presiune.

Trebuie sa reinnoim mesajele de acum un an. Statul roman tot nu s-a facut bine. Pana vom avea ocazia de a-i trimite pe cei care ne-au adus in aceasta situatie in afara istoriei, avem astazi datoria civica de a spune ca vrem o tara a normalitatii, o tara pentru toti cetatenii ei, in care sa ne simtim cu totii acasa.

O doamna mi-a spus, astazi, ca fiul ei a votat pe 26 mai pentru prima oara. Si a votat cu noi, cu Alianta USR PLUS. A facut aceasta alegere pentru a nu fi nevoit sa plece din tara, pentru ca-si doreste un trai decent in Romania si crede ca noi putem aduce aceasta schimbare in bine. Pentru astfel de oameni, pentru gandurile si sperantele lor, ma voi alatura celor prezenti, in aceasta seara, in Piata Victoriei", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.