"PRIETENI,

Va multumesc pentru incurajari, voi sunteti mare parte din sursa mea de energie! Chiar si atunci cand sunteti critici, simt ca o faceti avand dorinta de a pune o lupa sincera pe realitati care, uneori, ne sfasie pe toti. M-am inspirat adesea din ideile dumneavoastra, am folosit argumentele inteligente si va multumesc tuturor! As dori sa va strang mana! In sufletul meu o fac adesea... realitatea e finita, noroc ca ne putem imagina lumi in care ne putem bucura cu totii de ceea ce suntem si, mai ales, de ceea ce ne dorim si suntem convinsi ca vom avea!

Oameni buni, am avut satisfactii enorme ca ziarist. Recent, insa, am inteles ca puterea pe care ti-o dau oamenii in momentul cand te voteaza este de o noblete coplesitoare. Te responsabilizeaza, te mobilizeaza, te obliga, te maturizeaza.

Cateva cuvinte pentru colegii liberali: Va multumesc pentru incredere! 2719 voturi (vot secret!!), adica 98% din totalul voturilor exprimate reprezinta pentru mine momentul unui angajament solemn in fata dumneavoastra!

M-ati primit cu incredere, mi-ati intins mana. Dar mai presus decat orice, ati luptat ca nimeni altii in campania dura prin care am trecut. Ati pus mai presus de viata de zi cu zi, de familia dumneavoastra, batalia teribila pe care trebuia sa o castigam.

Si am castigat! Victoria enorma a PNL vi se datoreaza! Eu personal va multumesc si ma inclin in fata efortului dumneavoastra! Fara acesta, scorul istoric al PNL nu ar fi fost posibil.

Rares Bogdan: PNL poate uni toate energiile utile Romaniei

Visez o lume in care tanara generatie isi gaseste ancora nationala alaturi de maturi, a caror experienta este de diamant! Partidul National Liberal poate uni toate energiile utile Romaniei. Avem forta de a uni inteligenta exuberanta a tinerilor cu experienta maturilor pentru a obtine o renastere nationala. Noi nu intoarcem spatele pensionarilor, nu-i aruncam la cos, nu ne prefacem ca ne pasa! Putem pune la aceeasi masa, intr-un forum cinstit, pe toti cei care sunt originali, harnici si competenti, dar mai ales patrioti.

Avem toate ingredientele. Avem inaintasi care au modernizat Romania. ADN-ul PNL contine succesul, reforma, unitatea nationala. Noua nu ne trebuie certificate de patrioti, deoarece ne curge tara prin vene. Iar tara, acum, are nevoie de un restart de proportii. O vom face noi!

Iata planul:

castigam, alaturi de domnul Klaus Iohannis, alegerile prezidentiale castigam alegerile locale castigam alegerile parlamentare.

Niciodata, PNL nu a fost mai puternic. Nu vom rata momentul nostru astral, asa cum, in urma cu 100 de ani, nici inaintasii nostrii nu au facut-o.

Avem solutii pentru economie, pentru educatie, pentru sanatate, pentru capitalul romanesc.

Rares Bogdan: Putem fi coloana vertebrala a progresului Romaniei

Noi nu suntem un experiment, ci vocea tuturor romanilor onesti care imbina traditia cu ideile moderne.

Putem fi coloana vertebrala a progresului Romaniei. Nu vom face niciun pas inapoi pana cand romanii, oriunde ar trai, nu vor recapata speranta in viitorul tarii lor.

Avem o datorie fata de 5 milioane de romani alungati de acasa in patrii de imprumut.

Avem o datorie fata de copiii nostri care ne intreaba de ce nu plecam!

Iata de ce nu plecam: avem o misiune de lupta, iar pe-al nostru steag e scris iubire. Iubirea pentru aceasta tara, pe care nu o putem abandona in mainile unor clanuri.

Datorita valorilor nostre, nu abandonam tara in mainie celor care o vor saraca, subdezvoltata, bolnava, needucata. Nu negociem cu teroristii politici, nu negociem cu PSD! Nu tranzactionam Justitia!

Vom face din PNL torta olimpica a Romaniei!

Cu Dumnezeu inainte!", a scris Rares Bogdan pe Facebook.