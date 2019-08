Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca s-au inmultit atacurile la adresa USR in ultime perioada, din cauza fricii ca Dan Barna ar intra in turul 2 la prezidentiale.



"Vedeti cate atacuri sunt la USR/PLUS in ultima vreme? Fascinant. Din toate partile.

E foarte bine. Pentru ca le e frica. Groaza. Daca Dan intra in turul 2 (si intra) - PSD se prabuseste. In turul 2 - vor fi dezbateri. Toti din tara se vor uita si vor compara candidatii. Si atunci nu stii ce se intampla. Daca castiga Dan? Ca - in toate tarile nu doar cele din jur - candidati cu profilul lui au castigat. Desi nimeni nu credea ca e posibil. Si daca castiga - se prabuseste sistemul.

Asa ca - ma bucur la fiecare atac. Hai mai vartos, cu cat atacati mai mult cu atat suntem mai vizibili. Si crestem mai mult", a scris Caramitru pe Facebook.