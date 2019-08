Membrii USR si-au anuntat prezenta sambata, 10 august, in Piata Victoriei.



"La un an de la 10 august insangerat, nu s-au schimbat foarte multe. A disparut Liviu Dragnea de pe scena politica, dar partenerii lui fideli in atacarea sistematica a statului de drept si a democratiei se afla in continuare la butoane.

Fraiele guvernarii se afla tot la Viorica Dancila, iar rezultatele dezastruoase au devenit, intre timp, certitudine.

Nu in ultimul rand, cei care au ordonat fortelor de ordine sa gazeze, fugareasca si loveasca oameni pasnici, inclusiv batrani, femei si copii, nu au raspuns in fata legii. In plus, multi dintre cei care au coordonat reprimarea protestului in urma cu exact un an se afla bine mersi in aceleasi functii.

Din toate aceste motive, dar si din altele, romanii sunt nevoiti sa iasa din nou in strada. Lupta lor se va termina doar cand Romania va deveni o tara cu adevarat libera si prospera, o tara in care tinerii vor dori sa ramana si sa-si construiasca un viitor!

Membrii USR au fost in Piata Victoriei pe 10 august 2018 si, asemenea multor protestatari prezenti, au simtit pe propria piele gazele si bastoanele jandarmilor. Membrii USR vor fi si astazi in piata si ori de cate ori este nevoie", a scris USR pe pagina de Facebook.