Cinci membri USR s-au inscris in cursa pentru presedintia partidului, inclusiv Dan Barna, actualul presedinte al USR si candidatul USR PLUS pentru cea mai inalta functie in stat. Toate cele cinci candidaturi au fost validate de Comisia Electorala.

"In cursa interna s-au inscris, pe langa presedintele in functie, Cosette Chichirau, deputat si presedinte USR Iasi, Visinel Balan, membru USR Giurgiu, Alexandru Cristian Surcel, presedinte USR Sector 5 si Liviu David, membru USR Bals. Fiecare candidat a depus un dosar electronic de candidatura, care cuprinde CV, declaratii de avere si interese, dar si programul politic si o declaratie pe proprie raspundere de necolaborare cu Securitatea. Campania electorala interna dureaza pana pe 31 august. Potrivit modificarilor aduse la Statutul USR, presedintele partidului va fi ales prin votul tuturor membrilor, vot care se va consuma electronic in perioada 1-3 septembrie. Daca va fi nevoie de un al doilea tur de scrutin (in cazul in care niciun candidat nu a obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate), campania electorala interna se va desfasura in perioada 5-8 septembrie, urmand ca votul electronic sa se desfasoare in intervalul 9-11 septembrie. Congresul USR, convocat pentru data de 14 septembrie, va valida rezultatul alegerii presedintelui si va consemna rezultatul alegerii celorlalti membri ai structurii centrale de conducere, Biroul National al USR. Potrivit unei modificari aduse Statutului USR, la congresul din 14 septembrie va creste numarul de membri ai Biroului National, de la 21 la 25, astfel incat sa se asigure o mai buna reprezentare a opiniilor in cadrul executivului USR. Din cei 25 de membri ai Biroului National, unul este presedintele USR, ales de toti membrii partidului, iar ceilalti 24 sunt alesi de Congresul USR, printr-un vot ponderat, adica se iau in calcul rezultatele obtinute de filiale la ultimele alegeri", conform comunicatului de presa publicat de USR.

