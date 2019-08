Deputatul Varujan Vosganian, vicepresedinte al ALDE a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca in maxim zece zile va fi lamurita problema ramanerii formatiunii sale la guvernare, dar si cea privind si colaborarea cu Pro Romania, saptamana viitoare fiind cruciala in acest sens.

"Saptamana viitoare este cruciala. Vom anunta felul in care ALDE si Pro Romania vor actiona impreuna. Sigur ca noi vom discuta in interior procedurile prin care filialele vor lucra intre ele, care vor fi semnele electorale, in ce mod se va asigura promovarea outdoor a candidatului la prezidentiale. Domnul Victor Ponta nu ne-a comunicat sub nicio forma ca doreste sa candideze la alegerile prezidentiale. Noi nu l-am mai intrebat pentru ca stiam ca a mai facut o declaratie ferma in aceasta privinta si tocmai din acest motiv tema nu a mai revenit in discutiile noastre. Se poate prezuma ca pentru alianta dintre ALDE si Pro Romania Calin Popescu Tariceanu ar putea sa fie candidatul la prezidentiale. Probabil ca PRO Romania va da un raspuns definitiv la aceasta chestiune, dar dialogul pe care l-am facut a pornit de la aceasta prezumtie a unui singur candidat. Si cata vreme domnul Victor Ponta nu si-a anuntat dorinta de a candida, ramane ca valida si promitatoare doar candidatura lui Calin Popescu Tariceanu", a declarat jurnalistilor Varujan Vosganian, care este liderul ALDE Iasi.

Conform acestuia, in cel mult zece zile va trebui lamurita si problema colaborarii dintre ALDE si PSD si ramanerea ALDE la guvernare.

"De azi in zece zile vom avea raspuns la toate aceste intrebari", a declarat Vosganian.

El a spus ca alianta dintre ALDE si PRO Romania trebuie sa se omogenizeze in raport cu Guvernul.

"Acum o sa ma intrebati ce se intampla daca, ce se intampla daca... Un lucru este cert. ALDE si Pro Romania, in momentul in care chiar incheie alianta electorala nu pot ramane cu un picior la putere si cu un picior in opozitie. Din perspectiva guvernarii, aceasta alianta trebuie sa se omogenizeze in raport cu Guvernul. De aceea, atunci cand discutam cu PSD, PSD trebuie sa aiba in vedere aceasta obligatie, a acestei aliante, de a avea o pozitie comuna in raport cu guvernarea. Am auzit diverse voci, inclusiv de ieri, alaltaieri, cum ca domnul Tariceanu se teme sa nu piarda postul de presedinte al Senatului sau ca noi ne temem de pierderea avantajelor de la guvernare. Trebuie sa va marturisesc ca ALDE nu a avut avantaje la guvernare, cu exceptia catorva membri in cabinet care si ei au avut o pozitie destul de precara, si a unor secretari de stat care cei mai multi aveau ca indatorire relatia cu Parlamentul. ALDE nu a avut pozitii pe care sa le regrete. Daca ALDE regreta ceva, regreta faptul ca nu a reusit sa indeplineasca toate promisiunile facute romanilor sau ca lucrurile bune nu au fost popularizate suficient", a declarat deputatul Varujan Vosganian, care este vicepresedinte ALDE.

El a spus totodata ca la alegerile europarlamentare s-a constatat ca actuala guvernare are un deficit de imagine.

"Noi am solicitat partenerilor din PSD un anumit tip de conduita, atat politica, cat si manageriala. De data asta, avand in vedere faptul ca suntem intr-un moment in care scadentele se apropie eu cred ca nu mai putem sa facem concesii. Noi am facut de mai multe ori concesii si am sprijinit cateva dintre solicitarile PSD de a-i sprijini in a iesi din anumite crize interne sau guvernamentale cum a fost motiunea de cenzura indreptata impotriva domnului Grindeanu, cum a fost refacerea guvernarii dupa demisia domnului Tudose, cum a fost respingerea categorica a motiunilor de cenzura. Sigur ca am avut si rezerve care, cred eu, au fost binevenite la unele masuri guvernamentale cum a fost cea privind impozitarea gospodariilor, asa numita taxa de solidaritate, cum a fost splitarea TVA si altele. In acelasi timp insa, nu am avut sentimentul ca gesturile noastre primesc din partea PSD un raspuns pe masura", a mai afirmat Vosganian, potrivit Agerpres.